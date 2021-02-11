Центробанк планирует увеличить суточные лимиты на денежные переводы

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Банки могут обязать увеличить суточные лимиты на переводы денег с помощью системы быстрых платежей. Об этом сообщает New Inform со ссылкой на Центральный банк Российской Федерации.

Регулятор собирается установить новый порог переводов, не облагаемых комиссией. Он может составить 150 тысяч рублей. Финансовые организации должны будут внести соответствующие изменения до 1 октября. В настоящее время самый низкий суточный лимит на данные переводы у Сбербанка. Он составляет 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Центробанк снова снизил официальный курс доллара. Этого удалось добиться благодаря выгодной для российской экономики рыночной ситуации. Согласно данным Московской биржи, курс американской валюты составил 73,82 рубля.

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