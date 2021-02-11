Жилые кварталы появятся в районе метро «Новомосковская»

Жилой комплекс / Фото: Анна Быкова

Россия, Московская железная дорога, станция Новомосковск-1 Карта всех событий

Более 2,3 миллионов квадратных метров недвижимости построят около будущей станции «Новомосковская» Сокольнической линии метро. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

—Там будет сформировано несколько современных жилых кварталов со всей необходимой социальной и торговой инфраструктурой, а также местами приложения труда.

Всего здесь планируется возвести порядка 1,3 миллионов квадратных метров жилья и более 1 млн «квадратов» нежилых объектов, — отметил Жидкин.

По его словам, строительство районов планируют завершить в 2024 году. Застройщиками будут компании ПИК, «Гранель», «А101» и «МИЦ».

Жидкин уточнил, что рядом с жилыми домами построят крупный ритейл-парк, который обеспечит жителей новых районов всем необходимым. Появятся подъездные пути и дополнительные заезды к новым кварталам от крупных магистралей, сообщает пресс-служба департамента.

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