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«Было как во сне»: Волочкова призналась, что скучает по подаркам олигарха Керимова
Фото: @volochkova_art / Официальный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

«Было как во сне»: Волочкова призналась, что скучает по подаркам олигарха Керимова

Рафаэль Залян

Звезды

Российская балерина Анастасия Волочкова накануне Дня всех влюбленных рассказала о самых лучших подарках, которые ей когда-либо преподносили 14 февраля. Об этом звезда русского балета рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

По словам артистки, самые лучшие презенты — те, которые она делала сама себе:

— Я себе любимой дарила в основном творческие подарки: цветы, украшения, картины, красивые дизайнерские аксессуары.

Однако в жизни у балерины были ухажеры, «которые по подаркам переплюнули ее саму», купали ее в роскоши и исполняли любую ее прихоть. Одним из таких мужчин, по признанию артистки, был олигарх Сулейман Керимов, который «по достоинству ценил творческий потенциал и индивидуальность» Волочковой.

— Он меня укатывал по полной. Дарил яхты, осыпал драгоценностями, возил по лучшим мировым курортам, на которые мы летали на частных самолетах. И самые лучший отдых и воспоминания у меня связаны именно с ним, — рассказала она.

Но даже во время отпуска звезда не забывала о творчестве и рядом с купальным костюмом в дорожную сумку клала и балетный:

— Если мы летели даже на пять дней, я все равно брала балетный костюм, чтобы репетировать. И Сулейман всегда надо мной из-за этого смеялся. Он говорил: «Мы же летим всего на пару дней, а ты снова свои пачки тащишь». Также его веселили мои шпагаты, которые я демонстрировала на яхтах и островах.

Звезда призналась, что три года, проведенные с могущественным покровителем, были похожи на сказку. Сейчас такого внимания экс-приме Большого театра не хватает.

— Он не только 14 февраля, но и в другие праздники дарил мне бриллианты, миллионы белых роз. Это было как во сне, от которого не хочется просыпаться, — отметила собеседница «ВМ».

Волочкова добавила, что верит в искреннюю и чистую любовь и надеется встретить такого же щедрого поклонника, как Керимов.

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