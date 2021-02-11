Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стало известно, в каких регионах России чаще всего женятся и разводятся
Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Стало известно, в каких регионах России чаще всего женятся и разводятся

Елена Фролова

Общество

Россияне стали реже играть свадьбы за время пандемии коронавирусной инфекции. Например, в 2020 году коэффициент брачности на 1000 человек населения составил 5,3. В позапрошлом году данный показатель был равен 6,5. С данными Росстата ознакомился News.ru.

Выяснилось, что, несмотря на такое снижение интереса к регистрации брака, в некоторых российских регионах все же женились чаще, чем в других. Например, в Санкт-Петербурге коэффициент брачности на 1000 человек населения составил 7,6; в Камчатском крае — 7; в Сахалинской области — 7; в Севастополе — 6,9; в Калининградской области — 6,4.

Минимальные показатели оказались в Ленинградской области и Ненецком автономном округе (по 3,6), Ингушетии (3,7), а также Чувашии, Мордовии и Калмыкии (по 3,8).

При этом аналитики отмечают, что одновременно со снижением числа браков стало меньше разводов. В 2019 году коэффициент разводимости на 1000 человек населения составлял 4,2, а в 2020 году — 3,9. Больше всего семей распалось Магаданской и Сахалинской областях (по 5,1), а также в Калининградской области (5) и Хабаровском крае (4,8). Меньше всего хотели разрывать отношения в Чечне и Ингушетии (по 1), Дагестане (1,7) и Республике Тыва (1,8).

— Кроме того, нельзя забывать, что непрерывно растет процент гражданских браков. Это не связано с пандемией. Это процесс, который идет 30 лет, — рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По его словам, в России ежегодно в официальную статистику все меньше попадает реальное положение дел.

Читайте также: Стало известно, сколько тратят на подарки ко Дню святого Валентина женатые и холостые мужчины

регистрация бракаРосстатсвадьба
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Все мнения
О проекте