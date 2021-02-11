Стало известно, в каких регионах России чаще всего женятся и разводятся

Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Россияне стали реже играть свадьбы за время пандемии коронавирусной инфекции. Например, в 2020 году коэффициент брачности на 1000 человек населения составил 5,3. В позапрошлом году данный показатель был равен 6,5. С данными Росстата ознакомился News.ru.

Выяснилось, что, несмотря на такое снижение интереса к регистрации брака, в некоторых российских регионах все же женились чаще, чем в других. Например, в Санкт-Петербурге коэффициент брачности на 1000 человек населения составил 7,6; в Камчатском крае — 7; в Сахалинской области — 7; в Севастополе — 6,9; в Калининградской области — 6,4.

Минимальные показатели оказались в Ленинградской области и Ненецком автономном округе (по 3,6), Ингушетии (3,7), а также Чувашии, Мордовии и Калмыкии (по 3,8).

При этом аналитики отмечают, что одновременно со снижением числа браков стало меньше разводов. В 2019 году коэффициент разводимости на 1000 человек населения составлял 4,2, а в 2020 году — 3,9. Больше всего семей распалось Магаданской и Сахалинской областях (по 5,1), а также в Калининградской области (5) и Хабаровском крае (4,8). Меньше всего хотели разрывать отношения в Чечне и Ингушетии (по 1), Дагестане (1,7) и Республике Тыва (1,8).

— Кроме того, нельзя забывать, что непрерывно растет процент гражданских браков. Это не связано с пандемией. Это процесс, который идет 30 лет, — рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По его словам, в России ежегодно в официальную статистику все меньше попадает реальное положение дел.

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