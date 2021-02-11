Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жители Подмосковья получат возможность выбирать вакцину от COVID-19
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Жители Подмосковья получат возможность выбирать вакцину от COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

С марта 2020 года жители Московской области смогут выбирать вакцину от коронавируса, которой они хотели бы привиться. Об этом рассказала главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Зинаида Труш.

По ее словам, все желающие смогут выбрать прививку между производителями «Спутником V» или «ЭпиВакКороной».

— Мы ждем, я думаю, что в марте должны быть поставки в область, далее распределим по учреждениям и будем вакцинировать, уже, естественно, у граждан будет выбор — прививаться либо «Спутником V», либо «ЭпиВакКороной», — рассказала Труш.

Данное заявление эпидемиолог озвучила на заседании комитета Мособлдумы по вакцинации жителей Подмосковья от COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Биолог рассказал о дополнительном преимуществе вакцины «КовиВак»

Подмосковьевакцинакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте