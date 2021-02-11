Жители Подмосковья получат возможность выбирать вакцину от COVID-19

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

С марта 2020 года жители Московской области смогут выбирать вакцину от коронавируса, которой они хотели бы привиться. Об этом рассказала главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Зинаида Труш.

По ее словам, все желающие смогут выбрать прививку между производителями «Спутником V» или «ЭпиВакКороной».

— Мы ждем, я думаю, что в марте должны быть поставки в область, далее распределим по учреждениям и будем вакцинировать, уже, естественно, у граждан будет выбор — прививаться либо «Спутником V», либо «ЭпиВакКороной», — рассказала Труш.

Данное заявление эпидемиолог озвучила на заседании комитета Мособлдумы по вакцинации жителей Подмосковья от COVID-19.

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