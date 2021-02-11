«Землю целует»: мама Овечкина рассказала об эмоциях сына по прибытии в Москву

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Несмотря на переезд в США и игру за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в 2005 году, Александр Овечкин остается русским человеком. Об этом сообщила мама спортсмена Татьяна Овечкина в интервью «Вечерней Москве».

По ее словам, тогда Овечкину предложили хороший контракт. Он мечтал играть в НХЛ.

— Получается у него, так пускай играет. А когда он в Москву приезжает, то землю целует, потому что для него это такая большая радость, — отметила Татьяна Овечкина.

Ранее Овечкин занял чистое седьмое место в списке лучших снайперов НХЛ.

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