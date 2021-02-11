Кафрский рогатый ворон / Фото: https://www.mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кафрские рогатые вороны нашли себе развлечение в Московском зоопарке. Они начали лопать клювами мыльные пузыри. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что эти птицы очень умные и любопытные. Они сразу же начинают играть с новым предметом, если он появляется в вольере.

— Но вороны не привыкли к тому, что предметы могут двигаться, поэтому на летящие мыльные пузыри долго смотрели с опаской. Но потом самый решительный из них лопнул мыльный пузырь клювом, за ним повторили остальные, — цитирует пресс-службу Агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе рассказали, что мыльные пузыри — это довольно популярный способ обогащения среды обитания животных в зоопарках, так как они не представляют угрозы для животных и одновременно служат хорошим развлечением для них.

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