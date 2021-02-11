Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кафрские рогатые вороны нашли себе развлечение в Московском зоопарке
Кафрский рогатый ворон / Фото: https://www.mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кафрские рогатые вороны нашли себе развлечение в Московском зоопарке

Никита Абрамов

Животные

Кафрские рогатые вороны нашли себе развлечение в Московском зоопарке. Они начали лопать клювами мыльные пузыри. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что эти птицы очень умные и любопытные. Они сразу же начинают играть с новым предметом, если он появляется в вольере.

— Но вороны не привыкли к тому, что предметы могут двигаться, поэтому на летящие мыльные пузыри долго смотрели с опаской. Но потом самый решительный из них лопнул мыльный пузырь клювом, за ним повторили остальные, — цитирует пресс-службу Агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе рассказали, что мыльные пузыри — это довольно популярный способ обогащения среды обитания животных в зоопарках, так как они не представляют угрозы для животных и одновременно служат хорошим развлечением для них.

Читайте также: Гуляют крокодилы, резвится леопард. Московский зоопарк отмечает день рождения

развлечениекафрский рогатый воронМосковский зоопарк
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте