Захарова: Москва работает с Баку и Ереваном по вопросу обмена пленными

Фото: МИД РФ

Россия продолжает работу с Арменией и Азербайджаном по вопросу возвращения армянских пленных на родину. Об этом в четверг, 11 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва продолжает считать оптимальным вариантом решения проблемы пленных — обмен по формуле «всех на всех». Захарова отметила, что недавно при посредничестве командующего российскими миротворческими силами состоялся очередной обмен военнопленными. На родину вернулись один азербайджанец и пять граждан Армении, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал международное сообщество оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху.

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