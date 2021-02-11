В КГБ Белоруссии заявили о планируемых терактах в стране

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Спецслужбы Белоруссии имеют информацию о планах совершения терактов в стране. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

По его словам, в Белоруссии уже задержаны несколько человек, которые планировали террористическую деятельность. Он подчеркнул, что эти лица «готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей».

Председатель КГБ Белоруссии добавил, что силовики имеют необходимые ресурсы для защиты граждан, сообщает РИА Новости.

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