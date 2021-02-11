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«Пучина страстей»: Цымбалюк-Романовская объяснила, почему так много одиноких
@vitalinaromanovskaya / Фотография из официального аккаунта Виталины Цымбалюк-Романовской в Instagram

«Пучина страстей»: Цымбалюк-Романовская объяснила, почему так много одиноких

Рафаэль Залян

Звезды

Отсутствие второй половинки не должно становиться преградой для празднования Дня всех влюбленных. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» выразила пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

— Несмотря на то, что я особо не отмечаю этот праздник, к нему я отношусь очень хорошо. И мне кажется, что День святого Валентина может праздновать каждый вне зависимости от того, есть у него партнер или нет. Берите пример с меня: я продолжаю верить в любовь и в то, что мне еще встретится человек, который будет предан мне, а я — ему, — сказала экс-супруга актера Армена Джигарханяна.

При этом Цымбалюк-Романовская заметила, что такого мужчину уже встретила. Однако пианистка отказалась раскрывать его личность. В то же время собеседница «ВМ» заметила, что каждый, кто испытывает тайные чувства, должен не бояться о них говорить объекту своего обожания:

— Почему так много одиноких? Да потому, что они по разным причинам бояться сказать о том, что любят. А любовь не терпит такого отношения — она приходит к тем, кто готов ее дарить и не стесняется этого делать. Мне кажется, что любовь, как женщина, обожает смелых, стремящихся к подвигам.

По мнению Цымбалюк-Романовской, мало кто из представителей сильного пола умеет любить и ценить свою вторую половинку:

— Чтобы любить по-настоящему, нужно быть человеком талантливым. Ведь выражать такую сильную эмоцию способны лишь те, кто не боится погружаться в пучину страстей, кто рискует и хочет, чтобы судьба была в любовных вопросах благосклонна к ним. Помните, жизнь любит смелых! И женщины тоже, кстати.

Пианистка пожелала всем, кто одинок, встретить свою вторую половинку.

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Виталина Цымбалюк-Романовская14 февраляДень всех влюбленных
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