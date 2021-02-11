Для младшеклассников проведут уроки в музее

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В рамках проекта «Учебный день в музее» разработаны уроки для начальных классов в Детском музее Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно».

Для самых любопытных участников проекта «Учебный день в музее», учеников 3-х классов, в ГМЗ «Царицыно» разработаны новые уроки. Посещать их класс может в режиме онлайн. Также ознакомиться с экспозицией, узнать много нового и выполнить задания вместе ребята могут с родителями, посетив музей.

На уроке окружающего мира школьники изучают географию родного города, работают с картами и планами музея-заповедника, формируют практические навыки ориентирования на местности. А еще у них есть возможность любоваться царицынской архитектурой и дышать свежим воздухом, ведь часть учебного дня они проводят на улице.

Урок технологии проходит в экспозиции Детского музея. Ребята начинают выполнять задания с разгадывания веселого ребуса, в котором зашифрована тема урока. Затем смотрят обучающий мультфильм, откуда узнают, как звали садовника Екатерины II, всегда ли Башня-руина была разрушенной и почему у Фигурных ворот два названия. Третьеклассникам предстоит выяснить, чем отличается английский парк от французского, природный — от ботанического и зоологического, а парк культуры и отдыха — от парка развлечений. Они познакомятся с рядом специальных терминов из области ландшафтного искусства и даже смогут спланировать свой парк с помощью интерактивного тренажера.

На уроке математики легендарный царицынский дуб расскажет юным посетителям о том, что он «видел» за свою долгую жизнь. Ребята погрузятся в историю паркового комплекса и одновременно будут работать с числами, например, определят, какую часть от года составляет один месяц.

Также третьеклассники смогут изучить распорядок дня императрицы Екатерины II, сравнить его со своими буднями, а самое главное — узнают, что такая организованность невозможна без строгого подчинения времени и умения работать с числами. Во время занятия школьники научатся отличать написание арабских чисел от римских и тут же потренируются применять эти знания на практике в интерактивной экспозиции залов Детского музея.

— Детский музей в Царицыне — особенное пространство. Благодаря своим тактильным экспонатам и интерактивности, обращению к юным посетителям на понятном им языке его залы позволяют современному учителю организовать проведение уроков, отвечающих всем актуальным образовательным практикам и стандартам, использующим социокультурное пространство города, — рассказала генеральный директор ГМЗ «Царицыно» Елизавета Фокина.

Музей-заповедник «Царицыно» является одним из самых активных участников проекта «Учебный день в музее». В нем разработаны уроки для 5, 7, 9-х классов по таким предметам, как информатика, география, биология, физика, история, алгебра, геометрия и английский язык.

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