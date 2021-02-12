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Японская компания купила права на российский сериал «Шерлок в России»
В России премьера сериала «Шерлок в России» состоялась в октябре 2020 года / Фото: фильм «Шерлок в России» (2020)

Японская компания купила права на российский сериал «Шерлок в России»

Юлия Курганова

Кино

Японская медиакорпорация NHK Enterprises приобрела права на показ сериала «Шерлок в России».

В Японии сериал будут транслировать на канале AXN Mystery. Руководство телеканала назвало российский проект уникальным и отличающимся от других экранизаций историй о британском сыщике Шерлоке Холмсе. Премьера сериала должна состояться 14 февраля, сообщает издание The Hollywood Reporter.

В «Шерлоке в России» рассказывается о том, как культовый персонаж книг Артура Конана Дойла приезжает в Санкт-Петербург XIX века, чтобы поймать Джека Потрошителя. Главные роли в проекте исполнили Максим Матвеев, Владимир Мишуков и Ирина Старшенбаум. В России премьера проекта прошла в октябре 2020 года.

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Японияпокупка«Шерлок в России»
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