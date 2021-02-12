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Телефонные номера для междугородних звонков изменятся в России
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Телефонные номера для междугородних звонков изменятся в России

Юлия Курганова

Общество

В России с 2025 года при звонках по региону и между городами нужно будет набирать код «0» вместо «8». Об этом сообщается в проекте приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Документ опубликован в четверг, 11 февраля, на портале проектов нормативных актов.

При международных звонках нужно будет набирать «00».

В Минцифрах уточнили, что проект разработали для закрепления номера «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи».

В принятом Минкомсвязью в 2017 году плане нумерации предполагалось осуществить переход на использование кодов «0» и «00» с 2020 года. Проект нового приказа продлевает этот этап до 2025 года.

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