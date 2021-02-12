Доктор Комаровский объяснил, в каких случаях нужно удалять аденоиды

Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем блоге о причинах показания к аденотомии.

По словам доктора, увеличение аденоидов не всегда должно заканчиваться операцией, а только в особенных случаях. К ним относятся стойкое нарушение носового дыхания, храп по ночам, нарушение сна, одышка ночью, резервирующие отиты и нарушение слуха, хронические синуситы и деформация лицевого скелета.

Он отметил, что аденоиды часто вызывают затруднение дыхания у детей. Всего различают три типа увеличения миндалин, но операция назначается отоларингологом только после тщательного исследования и показаний.

Читайте также: Доктор Комаровский рассказал, следует ли переболевшим делать прививку от коронавируса