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Доктор Комаровский объяснил, в каких случаях нужно удалять аденоиды
Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский объяснил, в каких случаях нужно удалять аденоиды

Анастасия Чанцева

Здоровье

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем блоге о причинах показания к аденотомии.

По словам доктора, увеличение аденоидов не всегда должно заканчиваться операцией, а только в особенных случаях. К ним относятся стойкое нарушение носового дыхания, храп по ночам, нарушение сна, одышка ночью, резервирующие отиты и нарушение слуха, хронические синуситы и деформация лицевого скелета.

Он отметил, что аденоиды часто вызывают затруднение дыхания у детей. Всего различают три типа увеличения миндалин, но операция назначается отоларингологом только после тщательного исследования и показаний.

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заболеваниядетидоктор Комаровский
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