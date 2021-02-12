Глава СВР прокомментировал связь оппозиции со спецслужбами Запада

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министерство иностранных дел РФ не преувеличивает, когда говорит о связи российской несистемной оппозиции с Западом. Об этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил в пятницу, 12 февраля.

Вместе с тем глава СВР уточнил, что тех, кто сотрудничает с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами. По мнению Нарышкина, в таких случаях «должен употребляться другой термин», пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад продолжает агрессивное наступление на РФ.

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