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Глава СВР прокомментировал связь оппозиции со спецслужбами Запада
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава СВР прокомментировал связь оппозиции со спецслужбами Запада

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Министерство иностранных дел РФ не преувеличивает, когда говорит о связи российской несистемной оппозиции с Западом. Об этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил в пятницу, 12 февраля.

Вместе с тем глава СВР уточнил, что тех, кто сотрудничает с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами. По мнению Нарышкина, в таких случаях «должен употребляться другой термин», пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад продолжает агрессивное наступление на РФ.

Читайте также: Нарышкин прокомментировал сообщения о подготовке терактов в городах России

Сергей НарышкинРоссия и Западоппозиция
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