Нарышкин прокомментировал сообщения о подготовке терактов в городах России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российские спецслужбы регулярно получают сигналы о планах террористов, однако граждане надежно защищены от этих угроз. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее в СМИ появилась информация о готовящихся терактах в различных городах России. По предварительным данным, их якобы могут провести боевики из РФ или граничащих с ней стран.

Нарышкина эти сведения не удивили. По его словам, сигналы о замыслах террористов и бандитов спецслужбы получают регулярно. Это позволяет всегда быть готовым к любым провокациям.

Он добавил, что у российских спецслужб и силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, есть огромный опыт борьбы с международным терроризмом. По словам Нарышкина, «справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла», передает РИА Новости.

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