Высота сугробов в некоторых районах Москвы достигла 56 сантиметров

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Уровень снежного покрова в столице после снегопада местами достигает 56 сантиметров. Об этом сообщил портал «Метеоновости».

Отмечается, что снегопад длился всю ночь на пятницу, 12 февраля, то усиливаясь, то ослабевая.

— В результате к 9:00 12 февраля в Москве выпало от 4 сантиметров осадков. Прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 5 сантиметров, — говорится в сообщении.

Больше всего снега выпало в Юго-Западном административном округе Москвы: там снежный покров увеличился на 7 сантиметров. В Центральном — на 6 сантиметров.

Уточняется, что уровень снежного покрова в столице составляется от 36 до 56 сантиметров.

Ранее сообщалось, что последствия ночного снегопада в Москве помогают разбирать не только коммунальные службы, но и экипажи «Дорожного патруля» и эвакуаторы АМПП.

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