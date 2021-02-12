Владимир Ефимов: Комплекс по производству и ремонту обуви построят на севере Москвы

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города было принято решение о строительстве комплекса по производству и ремонту обуви в Восточном Дегунине. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что инвестор планирует направить на возведение нового объекта два миллиарда рублей. Уточняется, что инвестором станет крупная сеть по торговле обувью и аксессуарами из кожи. Компания имеет по всей стране более 100 магазинов и находится на рынке более 20 лет.

— Новое производство появится в районе Восточное Дегунино на улице Дубнинской. Инвестор построит административно-производственный центр по изготовлению, складированию и мелкому ремонту обуви и изделий из кожи, — рассказал Владимир Ефимов.

По словам заммэра, производство площадью 67 тысяч квадратных метров создаст порядка тысячи новых рабочих мест в районе.

— Помощь по локализации производства на территории города может получить как московская, так и компания из другого региона. Для этого нужно обратиться в Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, — пояснил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он добавил, что открытие производства поможет инвестору расширить свой бизнес и создать новые рабочие места в городе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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