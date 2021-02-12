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Россиянам рассказали, когда стоит брать ипотеку
Фото: moscow-live

Россиянам рассказали, когда стоит брать ипотеку

Елена Фролова

Недвижимость

Брать ипотечный кредит нужно только в том случае, если у человека есть уверенность в стабильности доходов. Об этом президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко сообщила NEWS.ru.

— Если нужно решить жилищные проблемы — конечно, берите, но только если чувствуете уверенность в своих финансах, — отметила Ирина Радченко.

При этом она считает, что в обратном случае лучше воздержаться. По ее мнению, банк не является благотворительной организацией, поэтому если человек не сможет выплачивать ипотеку на протяжении нескольких месяцев, то начнется судебное производство и его лишат купленной недвижимости.

Эксперт также напомнила о том, что в январе 2021 года в России было выдано рекордное число ипотечных кредитов.

— Это было связано с массовой рекламной кампанией льготной ипотеки и тем, что она скоро закончится, — объяснила Ирина Радченко.

Она пояснила, что это сыграло основную роль, так как люди хотят вкладываться в такие надежные активы, как квадратные метры.

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