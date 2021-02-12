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Двойной погодный рекорд будет зафиксирован в Москве в субботу
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Двойной погодный рекорд будет зафиксирован в Москве в субботу

Анастасия Колоскова

Город

Согласно прогнозам метеорологов, в субботу, 13 февраля, в столице будет зафиксирован двойной погодный рекорд — по количеству осадков и по высоте снежного покрова. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что снегопад в столице будет усиливаться, из-за чего в ближайшие сутки высота снежного покрова вырастет на 20–30 сантиметров.

— 13 февраля в Москве состоится двойной рекорд — по количеству осадков и высоте снежного покрова. Да и нынешний день наверняка войдет в погодную летопись, — говорится в сообщении.

В ночь на субботу, 13 февраля, столицу накроет сильный снег и метель, порывы ветра достигнут 12–17 метров в секунду. На дорогах ожидаются заносы и снежный накат. Температура воздуха будет держаться в диапазоне минус 12–17 градусов.

Днем снегопад снизит интенсивность, однако ветер сохранится.

— Днем термометры покажут минус 10–15 градусов. Из-за сильного ветра будет казаться, что на улице сильный мороз, — уточняется в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о мощном снегопаде и рассказал «Вечерней Москве», как долго продлится «метель столетия» и стоит ли ждать потепления.

Читайте также: Синоптик сообщил, что пик погодного ненастья в Москве ожидается в ночь на субботу

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