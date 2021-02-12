Российские телебашни включат праздничную подсветку в честь Дня святого Валентина

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Телебашни в российских городах включат праздничную подсветку в честь Дня всех Влюбленных. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе Останкинской башни.

В воскресенье, 14 февраля, на медиафасаде Останкинской телебашни с 10:00 до 22:00 появится поздравительная видеооткрытка с изображением большой валентинки, на которой купидон под пронзенным стрелой сердцем признается в любви на разных языках мира.

Отмечается, что к акции также подключатся филиалы Российской телевизионной и радиовещательной сети в Костроме, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ростове-на-Дону и в других городах, сообщает РИА Новости.

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