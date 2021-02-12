Эксперт рассказал, сможет ли Бузова спеть гимн России без нарушения закона

Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова изъявила желание спеть гимн России для своих фанатов. Она готова выступить на параде Победы, Олимпиаде, чемпионате мира и других мероприятиях. «Вечерняя Москва» спросила у юриста, патентного поверенного РФ, эксперта по авторскому праву Вадима Ускова, не нарушит ли Бузова авторские права, если споет гимн на своем концерте.

По словам собеседника «ВМ», Ольга действительно может спокойно спеть гимн на своем шоу. Это связано с тем, что гимн не защищен авторским правом как таковым.

— Его специально вывели из правовой охраны, и теперь его может петь кто угодно. В случае с гимном нет монополии (авторского права). Нет ситуации, когда одному человеку можно исполнять гимн, а другому нет, — пояснил Усков.

Он уточнил, что на гимн России нет авторских прав не потому, что у этого произведения нет авторов, а в силу невозможности его монетизировать, то есть брать плату за исполнение.

Вместе с тем Бузова может нарушить закон, если ненадлежащим образом запишет кавер на гимн. Это, опять же, не будет нарушением авторских прав, но искажение гимна по закону недопустимо.

— Это связано с его статусом. Гимн, флаг, герб и другие подобные знаки — это официальная российская символика. Есть соответствующий закон о символике (закон о государственных символах РФ — прим. «ВМ»). Согласно документу, все наши официальные символы можно использовать только так и не иначе, но не в силу авторского права и не в силу запрета на каверы, а в связи с запретом на их искажение, — заявил собеседник «ВМ».

Он добавил, что нарушением исполнения гимна может считаться изменение скорости его исполнения, наложение каких-либо битов, перевирание смысла, выдирание фраз из контекста и прочие подобные нюансы.

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