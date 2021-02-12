Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Российским фигуристам разрешат использовать музыку Чайковского на ЧМ
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

СМИ: Российским фигуристам разрешат использовать музыку Чайковского на ЧМ

Кирилл Николаев

Спорт

Международный союз конькобежцев (ISU) не возражает против использования музыки Петра Чайковского в качестве гимна российскими фигуристами на чемпионате мира. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил источник ТАСС.

Отмечается, что для награждения российских фигуристов будет использоваться фрагмент из концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Эта музыка также прозвучит при награждении россиян на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

Читайте также: «Землю целует»: мама Овечкина рассказала об эмоциях сына по прибытии в Москву

Спортмузыкафигурное катание
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Владимир Григорьев
Владимир Григорьев

Выход из кризиса будет плавным

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Все мнения
О проекте