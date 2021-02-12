СМИ: Российским фигуристам разрешат использовать музыку Чайковского на ЧМ

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Международный союз конькобежцев (ISU) не возражает против использования музыки Петра Чайковского в качестве гимна российскими фигуристами на чемпионате мира. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил источник ТАСС.

Отмечается, что для награждения российских фигуристов будет использоваться фрагмент из концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Эта музыка также прозвучит при награждении россиян на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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