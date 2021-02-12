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Движение на Русаковской улице восстановлено после аварии
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Движение на Русаковской улице восстановлено после аварии

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Русаковская улица, 18/20 Карта всех событий

Движение автотранспорта на Русаковской улице в Москве вновь осуществляется в штатном режиме после дорожно-транспортного происшествия. Об этом в пятницу, 12 февраля, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее стало известно, что вечером 12 февраля в районе дома 18/20 по Русаковской улице столкнулись две машины. Из-за аварии были заняты две полосы, движение в сторону области было затруднено на один километр.

К настоящему времени движение полностью восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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