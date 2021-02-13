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Эксперт назвал способ проверить наличие чужих кредитов
Фото: Игнорь Иванько/АГН «Москва»

Эксперт назвал способ проверить наличие чужих кредитов

Татьяна Плотникова

Финансы

Действующее российское законодательство предусматривает для россиян возможность бесплатно проверить наличие зарегистрированных на них чужих кредитов. Об этом в субботу, 13 февраля, рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Специалист пояснил, что любое физическое лицо вправе раз в год бесплатно получить выписку из Бюро кредитных историй.

Если в выписке отражено наличие кредитов, которые гражданин не оформлял, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях.

Копию данного заявления рекомендуется разослать кредиторам, предоставившим «левые» кредиты, с уведомлением о намерении обратиться в суд по данному делу. Однако практика показывает, что после этого кредиторы вряд ли согласятся списать данный кредит, предупреждает Рогачевский.

Следующим шагом для восстановления своих прав должно стать обращение в суд. Для судебного производства необходима копия заявления из полиции, копии писем-уведомлений в кредитные организации и полученные от них ответы.

Эксперт подчеркнул, что целью судебного разбирательства является не только списание с гражданина чужих кредитов, но и удаление соответствующих записей из кредитной истории.

— Если суд принимает нашу сторону, с выпиской решения из суда направляемся в БКИ, чтобы предъявить необходимые документы ответственному сотруднику, — рассказал Рогачевский в интервью агентству «Прайм».

Ранее юрист перечислил основания для расторжения кредитного договора.

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