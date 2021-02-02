Юрист перечислил основания расторжения кредитного договора

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Заемщик имеет ряд законных оснований для расторжения кредитного договора, даже если документ уже подписан. Об этом во вторник, 2 февраля, рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Эксперт напомнил, что согласно закону, клиент банка вправе беспрепятственно расторгнуть кредитный договор в течение 14 дней после подписания, даже если денежные средства уже получены.

Также в течение двух недель после подписания договора можно отказаться от дополнительных услуг, навязанных вместе с кредитом — например, от страховки.

До подписания договора отказаться от кредита можно в любой момент, без последствий для потенциального заемщика, даже если заявка на получение кредита была одобрена банком. При этом не требуется каких-либо формальностей, достаточно прекратить контакты с сотрудниками финансовой организации либо просто сообщить, что предлагаемая услуга утратила актуальность, рассказал юрист.

Уткин предупредил, что некоторые сотрудники банков могут пытаться ввести клиента в заблуждение, убеждая, что отказаться от кредита после одобрения заявки нельзя. Однако это не соответствует действительности.

При желании досрочно погасить полученный кредит следует учесть, что банк может ввести мораторий на преждевременное закрытие договора в течение 2-3 месяцев с даты подписания. Эта информация должна быть прописана в договоре. По прошествии оговоренного срока кредит можно будет погасить досрочно, но при этом придется уплатить проценты за прошедшие дни.

Сложности могут возникнуть при попытке досрочного погашения целевого займа. Если, к примеру, был оформлен ипотечный кредит в виде наличных, процедура возврата денег аналогична потребительскому займу. Однако если средства уже использованы в качестве первоначального взноса, вернуть их сложнее.

Если квартира приобреталась у компании-застройщика, есть шанс договориться с ним о возврате денег. С частными лицами сделать это сложнее, поэтому наиболее легким способом решения проблемы может стать продажа ипотечной квартиры и использование вырученных денег для досрочного погашения займа, рассказал Уткин агентству «Прайм».

Ранее в Центробанке рассказали, что в декабре 2020 года кредиты получили более 211 тысяч россиян. Это на 12,2 процента больше, чем в ноябре. Общий объем за прошедший год увеличился в полтора раза, до 4,3 миллиона рублей.

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