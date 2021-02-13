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НАСА определилось с составом экипажа миссии Crew-4
Фото: nasa.gov

НАСА определилось с составом экипажа миссии Crew-4

Татьяна Плотникова

Общество

Астронавты Челл Линдгрен и Боб Хайнс отправятся на Международную космическую станцию в 2022 году в рамках миссии Crew-4. Об этом в субботу, 13 февраля, объявило Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА).

В ведомстве уточнили, что астронавты полетят на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Командовать кораблем будет Линдгрен, за Хайнсом закреплена роль пилота.

Запуск будет осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Дата старта пока неизвестна, сообщается на официальном сайте НАСА.

Ранее были названы сроки полета к МКС корабля Илона Маска с космическими туристами.

Читайте также: Объявлены имена первых туристов, летящих на МКС на корабле Илона Маска

МКСНАСАастронавты НАСА
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