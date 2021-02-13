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«Похож на Эзопа»: Галкин и Ургант оценили новый образ Киркорова
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Похож на Эзопа»: Галкин и Ургант оценили новый образ Киркорова

Анастасия Волоснова

Звезды

Новый имидж певца Филиппа Киркорова вызвал волну обсуждения в интернете. Юморист Максим Галкин и телеведущий Иван Ургант иронично высказались по поводу преображения певца в шоу на Первом канале.

Ранее Киркоров предстал в новом образе — его волосы приобрели белый оттенок. Артист выложил фотографию в таком виде в своем Instagram-аккаунте и отметил, что специально выбрал похожий на седину цвет.

Галкин вспомнил о Киркорове на вечернем шоу у Урганта.

— Мы шутили монолог, и заходит старик белый, с бородой, в тоге. Я говорю: «Вы кто?». Он говорит: «Я Эзоп», — поведал Ургант.

— А я думал — Филипп, — подхватил Галкин.

Ведущий поддержал юмориста и подтвердил сходство Киркорова с Эзопом.

— Киркоров как-то очень похож на Эзопа стал, — согласился ведущий.

Однако фанаты Киркорова поддержали преображение певца.

«Седина в голову, бес в глазах»; «Настоящий красивый мужчина!»; «Теперь вы с Валерием Меладзе одинаково выглядите по цвету волос»; «Вам идет этот стиль, однозначно!» — написали подписчики в комментариях под публикацией Киркорова.

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