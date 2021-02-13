Иммунолог допустил появление новой пандемии в мире

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Исключать риск возникновения новой пандемии со стопроцентной уверенностью нельзя, так как изменчивость коронавируса продолжается и вероятно появление нового вируса. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Ранее ВОЗ сообщила, что распространение новых штаммов COVID-19 не приведет к новой пандемии.

— На сто процентов сказать, что новой пандемии не будет, не может никто, потому что изменчивость SARS-CoV-2 и других вирусов в природе продолжается. Могут появиться новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, пока по крайней мере, — ответил на заявление ВОЗ врач.

Специалист отметил, что, судя по ситуации, риск возникновения нового, более опасного штамма существующего коронавируса, который привел бы к пандемии, невелик.

Жемчугов пояснил, что вирусы формируются в зависимости от их механизма мутаций. Если вирусу это будет нужно как виду, он начнет размножаться и передаваться от одного человека к другому, сообщает РИА Новости.

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