За сутки в России выявили 14 861 новый случай коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России выявлен 14 861 новый случай коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 13 февраля.

За 24 часа случаи инфекции были зафиксированы в 85 регионах РФ. За сутки скончались от коронавируса 502 человека, выздоровели 18 765 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев инфекции зафиксировали за сутки в Москве — 1963. Помимо этого, большое число инфицированных выявили в Санкт-Петербурге и Московской области.

За все время пандемии в России выявили 4 057 698 случаев коронавируса. Всего от инфекции умерли 79 696 человек, вылечились от COVID-19 3 577 907 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что Панама начала переговоры с Россией о поставках «Спутника V».

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