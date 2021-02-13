Одобрено выделение средств на медпомощь застрахованным по ОМС вне Москвы

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В России одобрили выделение денежных средств столичному фонду ОМС на оплату оказания медицинской помощи людям, которые были застрахованы за пределами Москвы. Об этом сообщается на сайте правительства РФ в субботу, 13 февраля.

Уточняется, что проект постановления касается условий ЧС и угрозы распространения опасных для окружающих заболеваний в 2020 году. Так, согласно проекту, будет оказана помощь в оплате оказания медпомощи в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Проект распоряжения принят, уточнили в кабмине.

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