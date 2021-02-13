Илон Маск заявил, что планирует сделать автомобиль Tesla летающим

Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Миллиардер и глава компании Tesla Илон Маск заявил, что хочет сделать спортивный электромобиль Roadster 2 летающим. Об этом сообщает The Verge.

— Я хочу, чтобы он парил. Я пытаюсь придумать, как автомобиль сможет взлетать, не убивая людей. Вероятно, он будет отрываться от земли на метр или около того. Если машина вдруг упадет, подвеска повредится, но люди не пострадают, — пояснил Маск.

Он отметил, что его компания работает над тем, чтобы новый Roadster мог преодолевать небольшое расстояние в полете. Автомобиль сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за две секунды, а запас его хода составит 965 километров. Новая модель должна поступить в продажу в 2022 году.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска научила обезьяну играть в видеоигры с помощью вживленного в ее мозг чипа.

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