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Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад

Юлия Ямпольская

Город

Сильный снегопад прекратится в Москве к вечеру субботы, 13 февраля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, максимальная высота снежного покрова в городе за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1879 года, составила 60 сантиметров.

— Возможно, этот рекорд будет перекрыт, сейчас уже 56 сантиметров, и снег продолжает идти, — цитирует специалиста Интерфакс.

Кроме того, эксперт отметил, что в некоторых районах столицы высота снежного покрова превысила 60 сантиметров. Такие рекорды представляют опасность, уточнил Вильфанд.

— Возникает транспортная проблема, задерживается воздушное сообщение, несмотря на то, что службы работают с невероятной скоростью, тем не менее, весь снег убрать невозможно, — добавил синоптик.

В воскресенье, 14 февраля, в городе ожидается «небольшой снежок», заключил специалист.

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