Фото: mos.ru / официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 82к1 Карта всех событий

Столичный Главархив представил материалы к 138-летию со дня рождения Евгения Вахтангова. Горожанам стали доступны письма, которые режиссер отправлял Анатолию Гунсту насчет работы в совместной драматической студии. Он продолжал писать ученикам о сценическом искусстве даже во время болезни.

Так, в Главархиве хранится личный фонд династии Гунст, представители которой проявили себя в архитектуре, живописи, музыке и литературе. Кроме того, среди многочисленных материалов фонда представлены документы художника и актера Анатолия Гунста.

Например, пользователи смогут увидеть одно из писем 1918 года, которые отправлял в Студию Гунста Вахтангов. Одно из писем, которое касается Студии Вахтангова, также находится в фонде династии Гунст. В 1919 году 12 учеников студии ушли оттуда из-за конфликта с режиссером, передает официальный портал мэра Москвы.

С документами можно ознакомиться в читальном зале Главархива Москвы по адресу Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1. Учреждение открыто по понедельникам с 09:30 до 16:30, по вторникам и четвергам — с 12:00 до 20:00, по пятницам — с 09:30 до 15:00.

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