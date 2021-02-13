Спасатели извлекли более 180 фур, увязших в снегу в Москве и Подмосковье

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Спасатели за ночь вытянули более 180 фур, которые увязли в снегу на дорогах Москвы и Подмосковья. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает МЧС РФ.

— Незамедлительно спасатели центра «Лидер» МЧС России выехали на место происшествия, чтобы вызволять большегрузы из снежного плена, и, несмотря на непрекращающуюся метель, спасатели «Лидера» вытягивали увязшие в снегу фуры всю ночь, — рассказали в ведомстве.

На данный момент специалисты продолжают работу, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что застрявшие фуры затруднили движение на четырех шоссе в Подмосковье — на Новоегорьевском, Дзержинском, Варшавском и Симферопольском шоссе.

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