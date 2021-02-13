«Любуюсь»: Лиза Арзамасова призналась, за что любит зиму

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова рассказала поклонникам, за что любит снежную погоду. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам артистки, в детстве сугробы ей казались большими, а сейчас она восхищается «снежной щедростью». Несмотря на то, что на дорогах не видно разницы между проезжей частью и тротуарами, она любуется прекрасными видами.

— Любуюсь не налюбуюсь! Аж плакать хочется от такой красоты, — написала актриса.

Ранее Арзамасова поделилась с подписчиками мемом со своей героиней из популярного сериала «Папины дочки» Галиной Сергеевной. Картинка посвящена теме запрета мата в социальных сетях.

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