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Человек погиб при обрушении породы в шахте в Новокузнецке
Фото: 42.mchs.gov.ru

Человек погиб при обрушении породы в шахте в Новокузнецке

Татьяна Плотникова

Происшествия

На месте обрушения горной породы в шахте в городе Новокузнецк Кемеровской области обнаружено тело погибшего. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сведения об обрушении породы в штреке на горнодобывающем предприятии поступила в 03:10 по местному времени. В момент происшествия в шахте находились 98 человек. 92 из них вывели на поверхность, пятеро остались в шахте для осуществления работ по ее жизнеобеспечению.

Источник в региональных экстренных службах уточняет, что обрушение породы произошло на шахте «Юбилейная», сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на место происшествия прибыли 24 специалиста МЧС России, были задействованы пять единиц техники.

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МЧСобрушенияКемеровская область
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