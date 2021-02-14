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Более 90 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: АГН «Москва»

Более 90 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт

В ночь на воскресенье, 14 февраля, в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 94 рейса.

Во Внукове задержано два рейса и отменены пять, в аэропорту Домодедово 75 рейсов задержали и три отменили. Кроме того, в Шереметьеве задержали девять рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово начал работать в усиленном режиме из-за снегопада.

Читайте также: «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Алматы, Баку, Ереван и Дели

аэропортыаэропорт ШереметьевоАэропорт Домодедово
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