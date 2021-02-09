«Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Алматы, Баку, Ереван и Дели

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Алматы, Баку, Ереван и Дели. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Кроме того, «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов в Нур-Султан, Минск, Каир и Бишкек. Также открываются полеты из Санкт-Петербурга в Минск, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия с понедельника, 8 февраля, возобновила на взаимной основе регулярное авиасообщение с Грецией и Сингапуром, которое было прервано на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы.

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