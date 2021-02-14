Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило сто человек

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В результате землетрясения в Японии, которое произошло в субботу, 13 февраля, пострадали 103 человека.

Среди пострадавших больше всего жителей префектур Мияги и Фукусима, где подземные толчки ощущались сильнее всего. В основном травмы получены при ушибах от падений. Сведения о разрушениях не приводятся.

Национальное метеорологическое управление Японии информирует, что в течение недели после катаклизма могут происходить афтершоки, сообщает агентство Kyodo.

Между тем премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти пока не получали данных о погибших при землетрясении. Глава правительства поручил кабинету министров незамедлительно реагировать на любые запросы от местных администраций. Суга также подтвердил, что существует риск повторных толчков силой шесть и более баллов, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии. Его эпицентр находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Жителей призвали не приближаться к береговой линии.

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