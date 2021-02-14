Главархив рассказал о Классах изящных искусств архитектора Анатолия Гунста

Фото: Главархив Москвы

Классы изящных искусств были открыты 135 лет назад. В Москве XIX века существовало два заведения художественного профиля: училище живописи, ваяния и зодчества и Строгановское техническое училище. Однако они не давали целенаправленного художественного образования, а также не могли принять на обучение всех желающих. Поэтому архитектор Анатолий Гунст решил создать новое учебное заведение, где юноши и девушки смогли бы посещать практические и теоретические занятия, а также заниматься самостоятельной деятельностью в области искусств.

Главархив хранит семейный фонд Гунстов, где содержится ряд документов, касающихся создания Анатолием Гунстом Классов изящных искусств. Здесь представлены: программы обучения, правила поведения учащихся, проекты, планы и афиши выставок, программы и приглашения на художественно-литературные и музыкальные вечера. В фонде также представлены письма с упоминанием училища и воспоминания бывшей ученицы Классов изящных искусств Эмилии Вахтеровой.

В октябре 1886 года Анатолий Гунст в возрасте 28 лет открыл в Москве в доме Левенцовой в Спиридоньевском переулке первое частное учебное заведение — Классы изящных искусств. Чуть позже оно переехало в дом князя Урусова, находившийся на углу Зубовской площади и улицы Пречистенки. Вокруг дома произрастал сад, который служил ученикам великолепной натурой для рисунков и этюдов.

Фото: Пресс-служба Главархива Москвы

Каждый год количество учеников насчитывало от 20 до 25 человек. Преподавали в учебном заведении тогда молодые, начинающие художники, многие из которых являлись товарищами Анатолия Гунста по училищу живописи, ваяния и зодчества. Среди преподавателей были: художники Александр Янов, Николай Перелыгин, Исаак Левитан, Петр Крымов, Сергей Ягужинский, архитектор Федор Шехтель, скульптор Сергей Волнухин и другие. В дальнейшем для обучения учеников в классы приглашались живописцы Николай Клодт, Сергей Виноградов, Василий Переплетчиков, художник-график Николай Богатов.

Классы изящных искусств регулярно устраивали выставки работ своих подопечных. Выставки проходили на Пречистенке, в том же доме князя Урусова. Известно, что они проходили в 1887–1888, 1888–1889, 1889–1890 годах. А в 1891 году выставку провели даже в Историческом музее. Лучшие работы учеников можно было приобрести.

В 1890 году Классы были переименованы в Училище изящных искусств Анатолия Гунста.

В училище обучение велось в следующих классах: графический, костюмный, композиция, гипсовый, скульптура, архитектурное черчение, комнатный и театральный, декоративный, гравюра, майолика, выжигание и резьба, фотография, вышивание и других. Лекции здесь читали по перспективе, теории теней, истории искусств, истории культуры, эстетике, анатомии. Образцами для практических занятий служили материалы, которые Анатолий Гунст собрал во время путешествия по России.

Через училище прошло немало талантливых молодых людей, среди них известные впоследствии скульптор Анна Голубкина, график Дмитрий Кардовский, Федор Головин, ставший позднее председателем Государственной думы.

Однако все хорошие начинания и успехи нуждаются в материальной поддержке. Анатолий Гунст не обладал огромными средствами, а школа, хоть обучение и было платным, не могла себя окупить. Летом 1891 года училище обанкротилось и прекратило свое существование.

Читайте также: Главархив представил материалы к 138-летию со дня рождения Евгения Вахтангова