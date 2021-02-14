Дептранс: Никто не пострадал после задымления трамвая на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы восстановили движение транспорта после задымления трамвая № 28к. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в 17:45 в воскресенье, 14 февраля, возле дома 22 на Живописной улице. На дороге задымился трамвай № 28к, однако аварию быстро устранили оперативные службы. Уточняется, что из-за задымления никто не пострадал.
В связи с инцидентом движение трамваев на участке было задержано. Вместо проспекта Маршала Жукова трамваи № 28к ходили до Таллинской улицы. В настоящее время транспорт в районе аварии работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.
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