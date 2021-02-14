Пожарные ликвидировали возгорание рядом с отелем на востоке Москвы
На территории здания, расположенного возле гостиничного комплекса «Измайлово Бета» в Москве, произошел пожар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.
Отмечается, что инцидент произошел по адресу Измайловское шоссе, дом 71, корпус 2б.
— Там произошла вспышка жировых отложений в системе вентиляции. По прибытии спасателей пожар был ликвидирован, информации о пострадавших не поступало, — уточнили в МЧС.
Задымление произошло на пятом этаже здания. В настоящее время из здания эвакуируют людей. Обстоятельства инцидента выясняются.
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