«Над моим бывшим мужем издеваются»: Федосеева-Шукшина о ситуации с Алибасовым

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Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина резко отреагировала на появившиеся сообщения о том, что ее экс-супруг Бари Алибасов оказался в больнице. Музыкальный продюсер попал в больницу Калининграда с открытым переломом после падения. Как она призналась «Вечерней Москве», произошедшее с Алибасовым — чудовищный произвол.

— Чудовищное происшествие. Лиха беда начало. Я так и знала, что что-то подобное произойдет, потому как единственная цель всего окружения моего мужа — забрать его и мое имущество и избавиться от нас, — сказала Шукшина.

Она отметила, что будь она рядом, ничего такого бы не случилось, так как они в силу возраста всегда заботились и поддерживали друг друга.

— Сейчас по факту нас насильно разлучили и издеваются над моим мужем. Это чудовищный произвол. Я очень боюсь, что живым он из таких «жарких объятий» может и не выбраться, — сказала Федосеева-Шукшина.

Собеседница «ВМ» призналась, что очень боится за будущее основателя группы «На-На».

Ранее сын Алибасова подтвердил информацию о том, что его отец находится в медучреждении Калининграда, после того как повредил ногу. По словам Алибасова-младшего, его 73-летний отец сломал ногу, когда попытался подняться по пожарной лестнице. Музыкальный продюсер перепутал проход, поскользнулся и упал. Музыканту предстоит операция.

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