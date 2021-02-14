Спецтехника приступила к сплошному подметанию дорог от снега в Москве

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Спецтехника приступила к сплошному подметанию дорог от снега в 22:00 в воскресенье, 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Отмечается, что техника будет подметать как проезжую часть, так и тротуары. После очищения коммунальные службы проведут специальную противогололедную обработку улиц. Уточняется, что ночью цикл работ спецтехники повторят еще раз.

В ведомстве призвали водителей с пониманием относиться к проведению работ по очищению проезжей части после метели. Автомобилистов попросили не создавать помех во время прохождения колонн уборочной техники.

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