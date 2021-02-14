Стоматолог перечислил ошибки при чистке зубов

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Врач-стоматолог Маркус Фелбер рассказал, как не следует чистить зубы, чтобы не навредить здоровью полости рта.

Он призвал не чистить зубы сразу после еды. Медик отметил, что нужно время для образования защитной оболочки эмали, без которой можно повредить зуб.

Фелбер также посоветовал отказаться от метода чистки от десен к зубам. Врач пояснил, что щетка может повредить слизистую. Вместо этого нужно как бы «стряхивать» ею налет, двигая вправо-влево.

Следующий совет — это не пытаться «почистить» зубы, съев яблоко. Врач подчеркнул, что это совсем не помогает.

— Из-за отсутствия кислотной мантии у зуба после еды яблоко скорее повреждает эмаль, нежели приносит ей пользу, — сообщил он.

Кроме того, медик предостерег от регулярного использования соды и других отбеливающих средств для зубов, потому что абразивные вещества могут навредить им. При этом зубной нитью стоматолог порекомендовал пользоваться каждый день, сообщается в журнале Focus.

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