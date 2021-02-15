Ученые дали прогноз по открытию границ в России

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Число больных коронавирусом в Москве к началу апреля может уменьшится в четыре раза, а к началу мая — в 11. Если таких же значений удастся достичь по всей России, то это позволит рассматривать вопрос об открытии границ и возобновлении авиасообщения со странами, в которых уровень заболеваемости будет таким же. Об этом сообщили исследователи из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ, которые создали математическую модель прогнозирования распространения COVID-19.

Согласно прогнозу руководителя Центра НТИ СПбПУ Алексея Боровкова, к 1 марта в столице ожидается 46,5 тысячи активных больных, к 1 апреля — 18 тысяч, а к 1 мая — 6,5 тысячи. Он отметил, что если значительная часть населения будет вакцинирована, то это поможет избежать третьей волны пандемии коронавируса, и тогда к майским праздникам Москва будет почти здорова. Таким образом, в начале лета можно будет говорить об открытии границ, но для этого такие же показатели должны быть во всей России.

Специалист добавил, что могут появиться и новые факторы, способные изменить кривую прогноза. Наибольшую угрозу с этой точки зрения представляют новые штаммы SARS-CoV-2, передают «Известия».

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