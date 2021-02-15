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СМИ: Самолет не смог вылететь из Москвы из-за внезапного торможения
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

СМИ: Самолет не смог вылететь из Москвы из-за внезапного торможения

Юлия Курганова

Происшествия
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. ПушкинаКарта всех событий

Самолет SSJ-100 не смог вылететь из аэропорта Шереметьево из-за инцидента, который произошел на взлетной полосе. Воздушное судно должно было вылететь в Тюмень, но прямо перед взлетом внезапно затормозило.

По предварительным данным, данная ситуация может быть связана с блокировкой тормозной системы, сейчас эта полоса временно заблокирована.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, информации о пострадавших не поступало, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что вернувшийся в Шереметьево самолет Москва — Амстердам совершил штатную посадку. Лайнер вернулся в аэропорт вылета после появления неполадок в системе радиосвязи

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