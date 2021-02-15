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В Москве за сутки выявили 1818 случаев коронавируса
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В Москве за сутки выявили 1818 случаев коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за минувшие сутки выявили 1818 случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Всего в Москве с начала пандемии зафиксировано 957 996 случаев COVID-19.

В Москве за сутки выявили 1818 случаев коронавирусаФото: Оперштаб

Кроме того, в России за последние 24 часа выявили 14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11 процентов не имели клинических проявлений болезни.

Ранее сообщалось, что российские ученые зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19.

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Читайте также: Инфекционист рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 подхватить британский штамм

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