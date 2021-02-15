Высота сугробов в Москве за прошедшие дни увеличилась на 23 сантиметра

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сугробы в столице за прошедшие дни выросли на 23 сантиметра из-за аномальных морозов. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в центре погоды «Фобос».

— Только представьте: на территории всей Москвы прибавилось более полумиллиарда кубических метров снега. Если из него слепить снеговика, то его высота будет равна четырем Останкинским телебашням, а ширина основания окажется в 2,5 раза длиннее Красной площади, — говорится в сообщении.

В ближайшие дни в Центральной России ожидается морозная погода. Ночью столбики термометра опустятся до 24 — 27 градусов мороза, днем — до минус 14 — минус 15 градусов. Температура будет на шесть градусов ниже нормы, отметили синоптики.

Ранее в столице объявили «оранжевый» уровень опасностииз-за аномальных морозов.

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